حزب النور يطالب بالتوقف عن مهاجمة الكنائس ومنشآت الدولة

قال شريف طه، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، إن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة سيعقد الأمور أكثر وأكثر، وسيعمل على توسيع بؤر المناطق المشتعلة، حسبما نقلت جريدة "اليوم السابع".

وأضاف طه أن حزب النور أكد قبل ذلك خطورة فض الاعتصامات بالقوة وما تمثله من أضرار سيئة، معتبراً أنه ليس هناك أي بديل سوى الحل السياسي لهذه الأزمة التي تمر بها البلاد.

وطالب طه الدولة بالتوقف عن جميع أشكال العنف ضد المعتصمين والمتظاهرين، حقناً للدماء وإعلاء للمصلحة الوطنية العليا للبلاد.

كما طالب المتحدث الرسمى باسم حزب النور، المتظاهرين بضبط النفس والتوقف عن مهاجمة الكنائس وسائر منشآت ومؤسسات الدولة، محذراً من السقوط في الحرب الأهلية التي سارت وشيكة ما لم يتدارك عقلاء الوطن الأمر.