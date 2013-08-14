خبير إعلامي: جماعة الإخوان "حافظين مش فاهمين"

قال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إن جماعة الإخوان المسلمين "حافظين مش فاهمين"، على حد تعبيره، مضيفاً خلال لقائه ببرنامج "الحدث المصري"، أن "جماعة الإخوان بمثابة محرك أساسي واستراتيجي لما يحدث في سوريا.

وأوضح الخبير الإعلامي أنه "استخدام مفرّط في القوة بالعالم الافتراضي لجماعة الإخوان المسلمين وهو رابعة العدوية"، مؤكداً أن "الجماعة تحاول أن تصبح في موضع المظلوم بشكل رخيص من بوابة الدماء.

وأكد عبدالعزيز أن "جماعة الإخوان المسلمين تظن أنها تعيش في المشهد السوري والفلسطيني"، مشدداً على أنه من المهم "وجود أشكال من مختلف التيارات للتعبير عن آرائهم بشكل متحضر.

إما معي وإما ضدي

ومن جهة أخرى قال الكاتب الصحافي محمود مسلم، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن "حركة المحافظين جيدة، وكل الاختيارات لديها خبرات وعليها توافق"، مضيفاً من خلال "العربية الحدث"، أن "عودة الأمن للشارع المصري هي أهم أولويات المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد مدير تحرير "الوطن" أنه شرف له أن يُذكر اسمه ضمن القائمة السوداء للإعلاميين التي أعدها الإخوان، وشرف له أن انحاز للشعب المصري وإرادته.

وأوضح مسلم أن "جماعة الإخوان تطبق مبدأ الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش والتي تقول: (إما معي وإما ضدي)"، واصفاً إياها بأنها "جماعة إرهابية وليست دعوية أو سياسية"، على حد قوله.