سرحان: اعتصاما رابعة والنهضة هما تجمّعان مسلحان

قال اللواء حمدي سرحان، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه "لابد من وجود خطوات استباقية لمنع أي اشتباكات بين المواطنين بشكل عام".

وأضاف سرحان خلال حديثه مع برنامج "الحدث المصري"، أن "اعتصامي رابعة العدوية والنهضة هما تجمّعان مسلحان وليسا اعتصامين"، مشيراً إلى أنه كان حرياً بالمسؤولين فضّ هذين التجمعين.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق أن "ما يحدث في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بعيد كل البعد عن التظاهر السلمي"، منوهاً إلى أن الدولة "تطيل بالها" أكثر من اللازم من منطلق الحفاظ على الدماء.

وأكد سرحان أن "ما حدث اليوم من اشتباكات عنيفة بين أهالي منطقة عابدين وعدد من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي سيدفع الأجهزة الأمنية وأصحاب القرار للتعجل بفضّ اعتصامي رابعة والنهضة".

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تصر على التصعيد، مؤكداً أن تأخر قرار الفضّ من قبل جهاز الشرطة جاء على أمل فضّ التجمعات بالطرق السلمية دون إراقة للدماء، مختتماً حديثه قائلاً: "الحكومة ستنفذ قرار فضّ الاعتصامات لكن تنتظر التوقيت المناسب".