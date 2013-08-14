كندا ترفض منح تأشيرات سفر لفريق رياضي إيراني

أعلن رئيس اتحاد الألعاب الثلاثية (الترياتلون)، أن أعضاء الفريق الوطني الإيراني للشباب حرموا من المشاركة في المسابقات الدولية، بسبب عدم منحهم تأشيرات سفر إلى كندا.

وذكرت وكالة "إيسنا" للطلبة الإيرانيين، اليوم الأربعاء، أن هذه المسابقات الدولية التي تجمع بين السباحة والدراجات والجري تجري في العاصمة الكندية أوتاوا، لكن سفارة هذا البلد في تركيا رفضت منح الفريق تأشيرات سفر رغم استعداده للمشاركة في هذه المسابقات العالمية.

وقال محمد علي صبور: "لا توجد سفارة لكندا في طهران، فتقدمنا بالطلب في تركيا، وتابعنا جميع الإجراءات القانونية، ورفعنا لهم دعوة الاتحاد العالمي للألعاب الثلاثية (الترياتلون)، لكن فوجئنا برفضهم منح تأشيرات السفر".

وقال المسؤول الإيراني: "تفرض كندا وبريطانيا صعوبات على منح تأشيرات السفر للمواطنين الإيرانيين بسبب الخلافات السياسية"، مضيفاً "يجب أن يكون الشأن السياسي بعيداً من الرياضة".

وكانت كندا قد أعلنت عن إغلاق سفارتها بطهران العام الماضي بسبب "استمرار البرنامج النووي" و"دعم النظام السوري" و"الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان"، وذكرت في بيان أن هذا البلد يشكل "أكبر خطر على السلام والأمن العالميين".

وأضاف المسؤول الإيراني: "إننا نبذل قصارى جهدنا لإيفاد الرياضيين إلى الخارج، لكن هذا لا يعني أنهم يسافرون حتماً للمشاركة في الألعاب المختلفة، لأن القرار لا يعود لنا أحياناً، ويتطلب موافقة البلد المضيف".

وأوضح أن مثل هذه المسابقات العالمية مهمة جداً لنا لتطوير قدرات الفريق وكسب تجارب عالمية.