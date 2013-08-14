مسلحون من الإخوان يهاجمون أفراداً من الجيش في السويس

أعلنت مديرية أمن السويس عن تمكّنها من التقاط صور وفيديو للعناصر المسلحة من الإخوان التي هاجمت عناصر الجيش الثالث الميداني أمام مبنى ديوان عام محافظة السويس.

ووفقاً لصحيفة "الأهرام" المصرية، أسفر الهجوم عن سقوط 7 ضحايا متأثرين بطلقات نارية إلى جانب عشرات الجرحى، ويوضح الفيديو والصور قيام عناصر مسلحة من مؤيدي مرسى بإطلاق الخرطوش والنيران تجاه قوات الجيش.

وقال مصدر أمنى بالسويس إنه ستتم ملاحقة تلك العناصر والقبض عليها ومحاكمتها بتهمة مهاجمة نقاط الجيش وقتل الأبرياء.

مناصرو الرئيس المعزول مرسي يحملون الأسلحة بمحافظة السويس 1 ‹ › 2 ‹ › 3 ‹ › 4 ‹ › 5 ‹ › 6 ‹ ›

ومن جهة أخرى أعلن التلفزيون المصري، الأربعاء، أن مناصري الإخوان قتلوا 4 من رجال الشرطة بالرصاص، في مركز أمني بالقاهرة.

وعمد مناصرو الإخوان المسلمين إلى قطع بعض الطرقات الرئيسية في مدينتي القاهرة والإسكندرية، رداً على فض اعتصاميهم في ميداني رابعة العدوية والنهضة، كما أحرقوا عدة كنائس بينها كنيسة العذراء في المنيا، في حين أفيد بتعرضهم لبعض المارة في عدد من الأحياء.

وأفاد مراسل "العربية" بقطع الإخوان شارع جامعة الدول العربية في المهندسين بالجيزة عند مسجد مصطفى محمود، متحدثاً عن سماع دويّ إطلاق نار.

وأقدمت مجموعة من جماعة الإخوان على إسقاط "مدرعة" لقوات الأمن المصرية من فوق كوبري النزهة في مدينة نصر خلال مواجهة دامية بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن.

ولم تقف هجمات أنصار الإخوان عند هذا الحد، بل استطاعوا إسقاط "مدرعة" تابعة لقوات الشرطة من أعلى الجسر لتسقط على الأرض، في مشهد أشبه بتلك المشاهد التي تصورها هوليوود.

وبحسب شهود عيان، أخرج أنصار الإخوان عدداً من الجنود كانوا بداخل "المدرعة" عندما سقطت، وقاموا بالتمثيل بالجثث على مرأى الكاميرات التي صورت المشهد كاملاً.