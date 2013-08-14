وزارة الصحة تعلن مقتل 149 وجرح 1403 في عموم مصر

أعلن الدكتور محمد سلطان، رئيس هيئة اسعاف مصر، عن ارتفاع أعداد حالات الوفاة والمصابين جراء الاشتباكات التى وقعت اليوم بالقاهرة وجميع محافظات مصر إلى ١٤٩ حالة وفاة و١٤٠٣ مصابين.

وأشار إلى أن رابعة العدوية شهدت ٣٦ حالة وفاة و٣٢١ مصاباً، وميدان النهضة ١٦ وفاة و٦٨ إصابة، وحلوان والتبين ٤ وفيات و٣٤ مصاباً، والإسكندرية ٥٣ مصاباً، والفيوم ٢٠٠ مصاب و٣٥ وفاة، والمنيا ٤٠٢ مصاب و٤٥ وفاة، وأسيوط ١٨ مصاباً ووفاة واحدة، وسوهاج ٣٢ مصابًا و٢ وفاة، وفى الاقصر ٣ مصابين ووفاة واحدة، بنى سويف ٣٥ مصاباً، وكفر الشيخ ٦٧ مصابًا وحالة وفاة.

وكانت وزارة الداخلية أكدت أن كافة قواتها لم تستخدم إلا القنابل المسيلة للدموع على الرغم من تعرض القوات لإطلاق نيران كثيفة من قبل عناصر من المعتصمين، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن المركزي بطلقات نارية حية.

وأدى فض الاعتصامين إلى وقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمعتصمين. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية سقوط 3 قتلى في صفوف الأمن خلال فض الاعتصامين، فيما تحدث شهود عيان لوكالة "رويترز" عن مقتل العشرات من المعتصمين.