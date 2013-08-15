دراج يستقيل من حزب الدستور اعتراضا على استقالة البرادعي

أعلن الدكتور أحمد درّاج، وكيل مؤسسي حزب الدستور، عن استقالته من الحزب اعتراضاً على موقف الدكتور محمد البرادعي الأخير المتمثل في استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية في هذا الظرف الذي تمر به مصر.

وأضاف أن "استقالة البرادعي من موقعه يعتبر تخلياً عن وطنه في وقت تحتاج إليه بلاده لعبور الظرف الراهن"، منتقداً محاولة البعض الربط بين استقالة البرادعي من جانب وموقف الشعب المصري من فضّ الاعتصامات غير السلمية برابعة العدوية والنهضة من جانب آخر.

وأوضح أن البرادعي لا يمثل الشعب المصري الذي عبّر عن موقفه في مليونية 26 يوليو الماضي.