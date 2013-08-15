إغلاق معبر رفح على حدود غزة لأجل غير مسمى

أكدت السلطات المصرية، اليوم الخميس، إغلاق معبر رفح البري على الحدود الفلسطينية لأجل غير مسمى، بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد، بحسب ما أفاد مسؤول أمني مصري.

ومن جانبها، قالت هيئة المعابر والحدود في الحكومة المقالة، إن السلطات المصرية أبلغتهم صباح اليوم بإغلاق معبر رفح الحدودي في كلا الاتجاهين، بسبب الأوضاع الأمنية في مصر، ولم تحدد المدة الزمنية التي سيتم بموجبها إغلاق المعبر، فيما أعلنت داخلية الحكومة المقالة أن كشوفات السفر قد ألغيت، وأنه تم إغلاق مكاتب تسجيل المسافرين في قطاع غزة.

تأتي تلك التطورات غداة مقتل المئات من عناصر الشرطة ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، عقب تحرك قوات الشرطة المصرية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما أعلنت حالة الطوارئ في أكثر من 13 محافظة مصرية وصفت بأنها الأكثر اضطراباً. وقد عاد الهدوء إلى محافظة القاهرة، وسط ترقب حذر.