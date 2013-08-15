الإنقاذ: كنا ننتظر التشاور مع البرادعي قبل اتخاذ قراره

عبّرت جبهة الإنقاذ في بيان لها عن أسفها لقرار استقالة الدكتور محمد البرادعي من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، وقالت: "كنا نتصور، نظراً لعلاقته الوطيدة بالجبهة، أن يتشاور معنا قبل اتخاذ هذا القرار".

وأعلنت من خلال البيان أنها "تقف بكل قوة وصلابة خلف السيد رئيس الجمهورية عدلي منصور ومجلس الوزراء والقوات المسلحة وسائر مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات التي تهدد الوطن في هذه المرحلة الدقيقة".

وأكدت الجبهة أن "أية استقالة من الحكومة لن تؤثر بأي حال من الأحوال على موقف الجبهة وعلى إصرارها على إنجاز خريطة الطريق في المواعيد المحددة، وإتمام المرحلة الانتقالية بنجاح".