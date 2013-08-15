البحرين: نهيب بأشقائنا بمصر تغليب المصلحة العليا للوطن

تابعت البحرين الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية الانتقالية لتحقيق المصالحة بين أبناء الشعب المصري الشقيق وبمشاركة كافة القوى السياسية.

كما تابعت الجهود التي بذلتها أطراف وطنية ودولية لإنهاء الاعتصامات بالسبل السلمية وحقن دماء المصريين وتفادي الحل الأمني. وتابعت بقلق بالغ تطورات الأوضاع المتسارعة التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وفي ضوء هذه الأحداث فإن البحرين تؤكد أن ما تقوم به السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية من جهود لإعادة الأمن والاستقرار والنظام إلى الحياة العامة هو حق من حقوق المواطن المصري على الدولة التي يجب أن تعمل ما في وسعها لرعاية مصالحه والمحافظة على كافة حقوقه ومصدر رزقه.

كما تؤكد أن حق التعبير عن الرأي بشتى الوسائل السلمية بما في ذلك التجمعات والاعتصامات هو حق مكفول للجميع ما تم الالتزام بالقانون والنظام، ولم يعطل مصالح المواطنين أو يعرض حياتهم للخطر.

وتهيب البحرين بجميع الأشقاء في مصر تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والانخراط في الحوار والمصالحة للتوصل إلى توافق وطني يجنب مصر المخاطر ويقودها لأخذ دورها الريادي في العالمين العربي والإسلامي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلم في منطقة الشرق الأوسط.