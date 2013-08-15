الجيش المصري: الوحدة "777" لم تشارك في فض الاعتصامات

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، الأربعاء، إنه لا صحة مطلقاً لمشاركة عناصر من الوحدة "777 قتال" أو أي من الوحدات الخاصة التابعة للقوات المسلحة في فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة صباح اليوم.

وكانت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد تداولت أنباء تفيد بأن الفرقة "777 قتال" قامت بمشاركة الشرطة في فضّ الاعتصامين.

وأسفر فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عن مقتل حوالي 278 شخصاً من المدنيين و43 من قوات الشرطة، بالإضافة إلى أكثر من 2000 جريح في عموم مصر.

وتم فرض حالة الطوارئ لمدة شهر كما تم حظر التجوال في 14 محافظة.