تأجيل دورة مهرجان الموسيقى العربية لحين استقرار الأوضاع

قامت إدارة دار الأوبرا المصرية بتأجيل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للموسيقى العربية إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب الأوضاع المشتعلة التي شهدتها مصر على مدار يوم الأربعاء، والتي انتهت بفض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، والتي شهدت اشتباكات دامية في عدد كبير من المحافظات.



وأكد أحد المسؤولين بالمركز الإعلامي للأوبرا في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن "الافتتاح كان مقرراً له الخميس، وكان سيشارك به كافة النجوم من بينهم هاني شاكر وعلي الحجار، على أن يذهب إيراد الحفل لصندوق دعم مصر، خاصة أن الحفل كان يحمل اسم "في حب مصر".

وأوضح المصدر أن "ما جرى في مصر من أحداث دامية دفع المسؤولين إلى تأجيل الدورة بأكملها لحين استقرار الأوضاع في مصر، خاصة أن البلاد دخلت حالة الطوارئ، وتم إعلان حظر التجول بها".

وأشار إلى أن "الأوبرا قامت بالاعتذار لكافة النجوم، خاصة أن موعد السفر من القاهرة إلى الإسكندرية كان مقرراً له صباح الخميس، حيث كانت الفعاليات ستقام على مسرح "سيد درويش" بأوبرا الإسكندرية، كما أن توقيتها كان سيتعارض مع حظر التجول الذي فرض في مصر".

تأجيل مهرجان الأوبرا الصيفي

إلى ذلك أعلن المصدر أن الأوبرا قامت بوقف النشاط بالكامل في الوقت الحالي، وهو ما أدى إلى تأجيل مهرجان الأوبرا الصيفي الذي كانت فعالياته ستقام عبر المسرح المكشوف، مفسّراً القرارات التي اتخذتها الأوبرا بأن "هناك حالة من الخوف تنتاب الجميع مما يحدث، وهو ما كان سيمنعهم من الحضور".

كما نفى المصدر أن "يكون هناك نية في إعلان حالة الحداد، خاصة أنها تعني إيقاف النشاط، وهو ما تحقق بالفعل في النهاية".