مقتل 4 جنود مصريين في هجوم مسلح بالعريش شمال سيناء

قالت مصادر أمنية مصرية، اليوم الخميس، إن أربعة جنود مصريين قتلوا في هجوم لمسلحين على موقعهم في العريش شمال سيناء.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة خمسة آخرين، ويرجح أن تكون جماعات متشددة تقف وراء الهجوم على نقطة حراسة جنوبي العريش. ويأتي الهجوم غداة قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حيث كان يعتصم أنصار الرئيس المعزول.

ووقعت اشتباكات أسفرت حسب رواية وزارة الصحة عن مقتل 525 شخصاً، وتشهد منطقة شمال سيناء موجة عنف مسلحة تستهدف نقاط التفتيش التابعة للجيش والشرطة في العريش ورفح ومدينة الشيخ زويد. ومن أكثر الهجمات المسلحة ضراوة كانت في أغسطس/آب الماضي عندما قتل مسلحون 16 جندياً مسلحاً بمدينة رفح.

وعززت قوات الجيش من تواجدها في مناطق الحداث الملتهبة شمال سيناء. وقال المتحدث العسكري إن قوات الجيش قتلت زهاء 60 مسلحاً.

ومنذ قرابة الأسبوع قصفت مروحية تابعة للجيش المصري، تجمعاً لعدد من المسلحين، نجم عنه مصرع أربعة في صفوفهم.