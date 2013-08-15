واشنطن تدرس إلغاء مناورات "النجم الساطع" مع مصر

قال مسؤول أميركي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدرس إلغاء مناورات عسكرية مع مصر من المقرر إجراؤها هذا العام في أعقاب مقتل عشرات الأشخاص في حملة شنتها قوات الأمن المصرية على مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن احتمال إلغاء مناورات "النجم الساطع"، التي تجرى كل عامين نوقش أثناء اجتماع بين مسؤولين كبار من وكالات الأمن الوطني الأميركية الرئيسية.

هذا.. وكان البيت الأبيض قد ندد بالتصدي العنيف للمحتجين في مصر وعارض بشدة إعلان حالة الطوارئ هناك.

لكن المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، لم يذكر ما يشير إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لقطع المساعدات العسكرية لمصر على الفور، بيد أنه قال إن المساعدة الأميركية لمصر قيد المراجعة كما كان حالها منذ أسابيع.

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري: "أحداث اليوم مؤسفة وتتعارض مع تطلع مصر للسلام وعدم الإقصاء والديمقراطية الحقيقية".

