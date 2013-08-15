"الأوقاف" تطالب الأئمة بتخصيص خطبة الجمعة للمصالحة

طالبت وزارة الأوقاف المصرية أئمة المساجد في مختلف أنحاء البلاد بتخصيص موضوع خطبة يوم غد الجمعة للحديث عن ضرورة المصالحة الوطنية، واعتناق مبادئ الصفح والتسامح، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

وفي بيان أصدرته في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، دعت الوزارة إلى أن يكون موضوع خطبهم يوم الجمعة القادم عن "ضرورة المصالحة الوطنية والاستماع إلى صوت الحكمة والعقل ومنهج الإسلام في العفو والصفح والتسامح وإدراك أننا في سفينة واحدة، فليعمل الجميع على نجاتها لا إغراقها، والتشديد على أن الفرقة والخلاف هي أهم عوامل الضعف، وإن وحدة الصف وجمع الشمل من أهم أسباب القوة والرقي الذي ننشده لأبناء الوطن جميعاً، وليس لبعض أبنائه أو فصيل من فصائله".

وناشدت الأوقاف في بيانها "جميع القوى وأبناء الوطن الشرفاء تجنيب المساجد ساحات الصراع السياسي الحزبي"، وأكدت على "حرمة الدم المصري وحرمة الاعتداء على مؤسسات الدولة، التي هي ملك للشعب كله، وعلى الممتلكات العامة والخاصة".

