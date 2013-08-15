3 قتلى و55 مصاباً باشتباكات في الإسكندرية

ذكرت مراسلة "العربية"، الخميس، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 55 آخرون في اشتباكات جديدة بين الإخوان والأهالي بمدينة الإسكندرية الساحلية.

وشهدت محافظة الإسكندرية أحداثاً ساخنة وعنيفة أمس الأربعاء، عقب قيام أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالاحتجاج العنيف على فضّ اعتصامي رابعة والنهضة.

وقام عدد من مؤيدي جماعة الإخوان باقتحام المجلس المحلي "المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية"، وطالبوا الموظفين بالداخل بالانصراف في محاولة لإعلان أن محافظة الإسكندرية خارج ما أطلقوا عليه "الانقلاب العسكري"، وقاموا بإلقاء محتوياته في وسط الطريق وإشعال النيران به حتى احترق بالكامل، وسقطت أجزاء منه، حسب صحيفة "اليوم السابع".

ووقعت اشتباكات بين أهالي منطقة كوم الدكة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين قاموا باقتحام المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية، وخرج عدد كبير من الأهالي للتصدي للإخوان ومؤيديهم، وسط غياب أمني تام، وقام الأهالي برشقهم بالحجارة وتم سماع دويّ طلقات خرطوش ورصاص حي.