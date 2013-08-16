البلتاجي: إزالة "النظام الانقلابي" فريضة إسلامية

أكد الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، أن الجرائم الأخيرة من طرف "النظام الانقلابي" -كما سماه - زادته إصراراً على رفضه، وأن سعيهم الحثيث لإزالته "فريضة إسلامية ووطنية وأخلاقية وإنسانية".

وأضاف البلتاجي، في صفحته على "فيسبوك"، مساء الخميس، أن إصرارهم على إزالة الانقلاب "لا يسعنا التخلي عنه، رغم كل الآلام والجراح لفقد الشهداء ومعاناة الجرحى والمصابين. ستستمر الثورة حتى ينتصر الحق على الباطل، والعدل على الظلم، والحرية على القمع والقهر".

وكان الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أكد نبأ مقتل ابنته أسماء (17 عاماً)، إثر إصابتها بطلق ناري أثناء فض اعتصام "رابعة العدوية". وقال في تصريحات لوسائل الإعلام، الأربعاء: "أنا لا أعزي الشهداء، وقد قدمت ابنتي روحها واستشهدت مع أخواتها".