التعاون الأميركي مع مصر باقٍ رغم إلغاء "النجم الساطع"

كشف وزير الدفاع الأميركي، تشاك هيغل، أنه اتصل بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي لتوضيح أن العنف يعرّض التعاون الدفاعي القائم بين البلدين منذ فترة طويلة للخطر، كما أكد هيغل أن البنتاغون سيواصل علاقاته العسكرية مع مصر رغم إلغاء التدريبات العسكرية المشتركة التي كان من المقرر انطلاقها الشهر القادم، والتي تعرف بـ"النجم الساطع"، حيث تقام كل عامين بين القاهرة وواشنطن.

وقرر الرئيس الأميركي باراك أوباما في تصريحه، الخميس، إلغاء المناورات المشتركة مع القاهرة، اعتراضاً على أعمال العنف في البلاد، والتي خلفت مئات القتلى والجرحى، بعد قيام قوات الشرطة بفض اعتصام الإخوان في رابعة العدوية والنهضة.

وتأتي تلك الخطوة أيضاً بعدما طالبت أميركا رعاياها بمغادرة الأراضي المصرية، وقد استدعت العديد من السفارات الأوروبية السفراء المصريين لديها، للتنديد بما أسمته العنف والقتل في القاهرة.