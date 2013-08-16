تدمير مدرعة شرطة بقذيفة "آر بي جي" في العريش

أفادت مراسلة قناة "العربية" في العريش بأنه قد تم تدمير مدرعة تابعة للشرطة أمام قسم شرطة ثالث العريش بمحافظة شمال سيناء بعد استهدافها بقذيفة "آر بي جي" من قبل مسلحين مجهولون مساء الخميس.

هذا وشهدت مدينة العريش موجة من الهجمات الإرهابية التي تقوم بها مجموعات مسلحة، وقال شهود عيان إن مقرات أمنية تقع على ساحل المدينة تتعرض لهجمات مسلحين مجهولين، حيث هاجم مسلحون مجهولون نقطة حراسة تابعة للجيش بجوار ساحة العريش الرياضية.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر أمني قوله إنه تم تبادل إطلاق النيران بين الجانبين، كما هاجم المسلحون كمين الصفا وكمين سكر ومناطق بالشيخ زويد ما أسفر عن سقوط 8 قتلى بينهم ضابط وإصابة آخرين.

كما شهدت منطقة مستشفى العريش العام اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الجيش والشرطة في محاولة لتهريب مصابين من العناصر المسلحة، والتي تم إصابتهما بطلقات نارية من قبل قوات الجيش خلال عملية الهجوم على الأكمنة.

وتمكّن أهالي مدينة العريش من السيطرة على حريق شبّ بالدور الأول بمجلس المدينة، وقال شهود عيان إن مجهولين ألقوا بزجاجات حارقة من نوافذ الدور الأول ولاذوا بالفرار أعقبها تصاعد الدخان، وتمكن الأهالي من إطفاء النار وكان مكتب للتجنيد بالمجلس، قد تم إحراقه أمس أيضاً، حيث قام الأهالي عقب حادث اليوم بعمل كردون حماية حول المجلس خشية استغلال اللصوص للحادث ونهب محتوياته.

وتشهد العريش حالة من الهدوء الحذر، فيما عاد الأهالي لمغادرة ميدان الشيخ زويد، بعد أن قامت قوة الشرطة المتواجدة أعلى قسم الشرطة المطل على الميدان بإطلاق نيران تحذيرية وإصابة فاترينة سجائر لبائع متجول.