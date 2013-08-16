تفجير يطال خط السكة الحديد بين الإسكندرية ومطروح

ذكرت مراسلة قناة "العربية" في القاهرة، اليوم الجمعة، أن خط السكة الحديد الواصل بين مدينة الإسكندرية الساحلية ومحافظة مطروح تعرض لتفجير بواسطة عبوات ناسفة، عند منطقة الحوالة الواقعة شرق مطروح، ما تسبب في تعطل الخط عن العمل مؤقتا.

وأشارت إلى أن محافظة مرسى مطروح معقل لبعض التيارات السلفية المؤيدة للرئيس المعزول مرسي.

ومن جانبه أكد اللواء العناني حسن حمودة، مدير أمن مطروح، أنه تبين وضع عبوات ناسفة أسفل شريط السكة الحديد بالكيلو 35 شرق مدينة مرسى مطروح، ولا توجد أية خسائر في الأرواح أو تلف بالقطارات، مشيرا إلى أن القوات المسلحة وهيئة السكة الحديد يقومون بإصلاحه حالياً، وذلك وفق ما ذكر التلفزيون المصري.