جهاد الحداد: الجماعة تلقت ضربة قوية من أجهزة الأمن

قال جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الخميس، إن الجماعة وحلفاءها تلقوا ضربة قوية من حملة أجهزة الأمن ضدهم، وإنهم فقدوا قدرتهم على التنسيق المركزي، وإن العنف معناه أن الغضب "خرج عن نطاق السيطرة" الآن.

وتشير تصريحات الحداد إلى عمق الأزمة التي تواجهها الجماعة التي كانت تتولى الرئاسة قبل ستة أسابيع فقط، لكنها تكافح حالياً للسيطرة على قاعدتها بعد مقتل المئات على يد الشرطة خلال 24 ساعة.

ورفض الحداد تحديد مكانه وهو يتحدث لوكالة "رويترز" عبر سكايب، وقال إنه لا يعرف أماكن جميع زعماء الجماعة عقب اقتحام قوات الأمن لاعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأضاف أن اثنين من قيادات الجماعة أصيبا بالرصاص حين اقتحمت الشرطة الاعتصامين بالقاهرة.

وتابع قوله: "بعد ما نتعرض له من ضربات واعتقالات وقتل صارت الانفعالات أقوى من أن يوجهها أحد".

وقال الحداد واصفاً الغضب بين المعارضين للجيش: "أصبح الوضع خارج السيطرة الآن. كانت تلك المخاوف قائمة دائماً. وتزداد مع كل مذبحة".

وتشير التصريحات إلى مخاطر تحوّل أنصار مرسي المنفصلين عن قيادتهم إلى وسائل أشد عنفاً مع احتدام الغضب واعتقال الزعماء الذين طالما تبنّوا النشاط السلمي.

وتشدد الدولة خطابها يوماً بعد يوم في علامة على أن الجماعة قد لا تجد متنفساً لها قريباً.

وقالت الحكومة اليوم إنها ستكافح "الأعمال الإرهابية التي تقوم بها عناصر من تنظيم الإخوان".

وترفض الجماعة تلك التصريحات بوصفها حملة دعائية حكومية وتقول إنها لا تزال ملتزمة بالمقاومة السلمية لعزل الجيش لمرسي.