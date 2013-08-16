حكومة مصر تؤكد أنها تواجه مخططاً إرهابياً من الإخوان

أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، أنها تواجه "مخططاً إرهابياً من تنظيم الإخوان على مصر"، وذلك في أول تعليق رسمي على المواجهات الدائرة بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن المصرية منذ أيام عدة في كل أنحاء البلاد.

وقالت الحكومة في بيان إنها "والقوات المسلحة المصرية والشرطة وشعب مصر العظيم يقفون جميعاً يداً واحدة في مواجهة المخطط الإرهابي الغاشم من تنظيم الإخوان على مصر".

وفي سياق متصل ناشدت وزارة الداخلية في بيان رسمي المواطنين الالتزام الكامل بحظر التجوال اعتباراً من الساعة 7 م إلى الساعة 6 ص، وتهيب بهم الالتزام بمساكنهم وعدم التواجد بالميادين والشوارع الرئيسية حتى تتمكن القوات من أداء مهامها في التعامل مع العناصر الإرهابية.

وأضاف بيان للداخلية أن هناك محاولات إرهابية مستمرة لعناصر تنظيم الإخوان في محاولة دفع البلاد إلى دائرة العنف والاعتداء على مراكز وأقسام الشرطة.