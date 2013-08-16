خبير استراتيجي: أميركا طلبت من الإخوان مهاجمة الكنائس

قال اللواء محمود زاهر، الخبير الاستراتيجي إن "الرئيس الأميركي باراك أوباما أو الولايات المتحدة لا يستطيعان أخذ مواقف عدائية من مصر؛ لأن مصر جزء من الأمن القومي الأميركي، ووزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تعلم ذلك جيداً، وما فعله الرئيس الأميركي اليوم يحفظ ماء وجهه فقط.

وأضاف زاهر، في حواره مع برنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث"، مساء الخميس، أن "الإخوان لا يتحركون إلا بتخطيط من الولايات المتحدة، وهي من طلب من الإخوان مهاجمة الكنائس ومنازل الأقباط من أجل إحداث شرخ في اللُّحمة الوطنية المصرية".

وقال إن "حظر التجوال هدفه السيطرة الأمنية وحماية المواطنين"، لافتاً إلى أن التكثيف الأمني كان على منطقتي رابعة والنهضة وبعض المناطق الحيوية فقط، منوهاً إلى أن "هناك خطة أمنية تصاعدية لإحكام القبضة الأمنية".

وأضاف أن "الدولة بأجهزتها الأمنية تضع في اعتباراتها السيطرة على كل ما يحدث في الشارع من فوضى نتيجة فضّ اعتصامات الإخوان خلال الـ48 ساعة المقبلة".

وأكد أن ما شهدته بعض المناطق من انقطاع الطرق والاشتباكات بين الأهالي والمعتصمين الفارين خلال أحداث الفضّ أمر متوقع، خصوصاً أن الإخوان وحلفاءهم مجروحون نفسياً ويشعرون بأن هذه نهايتهم، ومن ثم تقوم الجماعة باستدعاء أعضائها من كافة الأماكن لافتعال بعض المناوشات حتى يظل الإخوان في الصورة، مع تصدير صورة للعالم بأنهم مجنيّ عليهم.

وتابع لم يكن هناك بديل عن فضّ تلك الاعتصامات، والإخوان يتحملون مسؤولية ما حدث لرفضهم جميع المبادرات التي طُرحت، وتشبثهم بموقفهم، وما نخشاه الآن هو تعامل بعض أبناء الشعب مع تلك الجماعات، لكن الأمر لن يصل إلى الحرب الأهلية، ومن المحتمل أن يسعى "الإخوان" وحلفاؤهم من الجماعات الإسلامية لعمل تفجيرات، من أجل خلق حالة من الفوضى والعنف.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تعرف دورها جيداً، وهي على استعداد للتصدي لمثل تلك الأفعال الإجرامية.