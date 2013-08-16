الشرطة المصرية تفض اعتصام الإخوان أمام مسجد "الإيمان"

أفاد مراسل قناة "العربية" في القاهرة بأن الشرطة المصرية نجحت في فض اعتصام الإخوان المسلمين من أمام مسجد "الإيمان" بشارع مكرم عبيد في مدينة نصر، وتمكنت القوات من دخول المسجد وإخلاء المعتصمين وفرض حظر التجوال في المنطقة بعد إطلاق بعض القنابل المسيلة للدموع.

وأضاف أن قوات الأمن تسيطر بشكل تام على المنطقة، وذلك بعد استخدام مكبرات الصوت لمطالبة المعتصمين بالخروج الآمن والعودة إلى منازلهم.

كما أفاد المراسل بأن سيارات الإسعاف قامت بنقل الجثث التي كان أنصار جماعة الإخوان قد اصطحبوها معهم إلى مسجد الإيمان، مضيفاً أن معظم الجثث هي لقتلى سقطوا خلال فض اعتصام رابعة العدوية يوم الأربعاء. وأضاف أن الشرطة تقوم حالياً بتأمين المسجد.

هذا وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن حصيلة القتلى جراء أعمال العنف التي اجتاحت مصر الأربعاء بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ارتفعت إلى 638 قتيلاً، بينهم 43 عنصر أمن.

وكان قد وصل مساء الخميس ما لا يقل عن 15 سيارة إسعاف لمحيط مسجد الإيمان، لنقل الجثث المتواجدة بالمسجد منذ فض الاعتصام الأربعاء.

ومن جانبه أكد فريق النيابة العامة أن ما تم العثور عليه حتى الآن هما الجثتان المتفحمتان بجوار مسجد رابعة العدوية فقط، وليست جثة واحدة، وتم معاينة ميدان رابعة العدوية ولم يجدوا فيه أي جثث أخرى، مشيرة إلى أنهم عاينوا المكان بالكامل، وذلك بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع".

وأشار فريق النيابة إلى أنه بعد الحفر في الأماكن ذي الرائحة الكريهة لم يجدوا جثثاً، واكتشفوا أن مصدر تلك الروائح الكريهة هي مخلفات الاعتصام.