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كندا تغلق سفارتها في القاهرة بسبب أعمال العنف

المصدر: القاهرة - فرانس برس
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أعلنت كندا، أمس الخميس، إغلاق سفارتها في مصر بسبب أعمال العنف التي تشهدها البلاد، وذلك لحماية طاقمها القنصلي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "سيتم تقييم الوضع خلال الأيام المقبلة لاتخاذ قرار بإعادة فتح السفارة على أقرب حد الأحد".

من ناحيته، دعا وزير الخارجية الكندية، جون بايرد، جميع الأطراف إلى البدء بحوار بناء من أجل تهدئة التوترات، وحث المصريين على "ضبط النفس خلال الأيام المقبلة"، على حد قوله.

ودان بايرد أيضاً الهجمات على مراكز العبادة، وطلب من السلطات المصرية "حماية المصلين والمعابد من أعمال العنف والهجمات".

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