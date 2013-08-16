مجلس الأمن يحث جميع الأطراف في مصر على إنهاء العنف

حث مجلس الأمن الدولي ليل الخميس الجمعة جميع الأطراف في مصر على إنهاء العنف والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس بعد مقتل أكثر من 630 شخصاً في فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.



وقالت سفيرة الأرجنتين لدى الأمم المتحدة ماريا كريستينا برسيفال للصحافيين بعد اجتماع للمجلس المؤلف من 15 عضواً بحث الوضع في مصر: "رأي أعضاء المجلس هو أنه من المهم إنهاء العنف في مصر وأن تمارس الأطراف أقصى درجات ضبط النفس".



وأطلع نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون المجلس على الوضع في مصر في اجتماع مغلق طلبت عقده فرنسا وبريطانيا واستراليا.



يُذكر أن فرنسا وبريطانيا عضوان دائمان في مجلس الأمن، وأستراليا إحدى الدول الـ15 الممثلة في المجلس حالياً.

وقالت برسيفال التي تتولى رئاسة المجلس لشهر أغسطس/آب: "في المقام الأول عبر الأعضاء عن تعاطفهم مع الضحايا وأسفهم لوقوع خسائر في الأرواح".



وأضافت قائلة: "كانت هناك رغبة مشتركة بخصوص الحاجة إلى وقف العنف والمضي قدماً في المصالحة الوطنية".

ودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعمال العنف في مصر، بينما طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي بفتح تحقيق في الأحداث.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان طالب في وقت سابق بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن.