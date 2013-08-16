مصر خارج الأقْواس

رغم كل ما تعرضت له مصر من مدّ وجَزْر وضمور سياسي ونمو خلال عقود، إلا أن أحداثها تبقى عابرة لحدودها وسرعان ما يتصدر المشهد فيها الميديا إقليمياً وعالمياً، وكأن قدرها أن تبقى رهينة تاريخها وجغرافيتها معاً، ورغم ما تعج به المنطقة من أحداث إلا أن الحدث المصري يبقى الجاذب لأنه رغم محليّته يبقى ذا تمدد في النطاق القومي، فالعالم كله كان لأكثر من أربعين يوماً يترقب رابعة العدوية والنهضة مثلما ترقب لأكثر من شهر ميدان التحرير عندما شهد هذا الميدان حدثاً فارقاً وحاسماً في تاريخ مصر المعاصر . لهذا هناك حقيقة لا سبيل إلى التلاعب بها هي محورية مصر في السّراء والضّراء معاً، فهي التي ضبطت بإيقاع تحولاتها خلال أكثر من عقدين أعقبا ثورة يوليو عام 1952 خطوات الراقصين في المنطقة، فلم تكن حرب السويس عام 1956 بين مصر وحدها والعدوان الثلاثي، كانت الأمة في أغلبها إن لم تكن بأسرها ضد ذلك العدوان، وحين هُزمت مصر في حزيران شملت الهزيمة العرب كلهم، وما إن انتصرت في حرب أكتوبر حتى شمل الانتصار، رغم كل ما أعقبه الوجدان القومي . وحين تحاول تيارات فكرية أو سياسية تمصير مصر أي عزلها عن سياقها القومي فهي سرعان ما تخسر الرهان، لأن هناك فارقاً بين الخيار والقدر، وحين نقول القدر لا نغادر التاريخ بكل موضوعية، والجغرافيا بكل طغيانها إلى الأوهام أو التصورات الرومانسية التي تُمليها الرّغائب، والقدر الذي نعنيه هو شروط واقعية وبيئة حضارية وسياسية وحدود نادراً ما تفقد سخونتها وتوترها!

كانت مصر منذ القرن التاسع عشر الرّافِعة القومية التي استند إليها التنويريون العرب، خصوصاً من هاجروا من الشام إليها وما كان لهذه الكيمياء الحضارية أن تعزز ما أفرزت من ريادة وتنوير ونهضة لولا أن هناك حاضنة تاريخية قدمت المجال الحيوي للحالمين بالتغيير .

وهناك معادلة يجب التذكير بها في كل مناسبة لها صلة بمصر وموقعها ومكانتها ودورها هي أن لا مصر بلا عرب ولا عرب بلا مصر .

وتلك هي الجدلية التي تتجلى في كل حدث جسيم، سواء كان حرباً مع عدو أو ثورة أو سعياً نحو النهوض، وليس معنى ذلك أن المفاضلة بين قُطر عربي وآخر هي ما يجب الاحتكام إليه، فالتكامل القومي لا يعترف بأية مفاضلة مهما كان معيارها، بل يتجسد في فقه الإضافة والجمع وليس من خلال ديناميات سلبية تعتمد الحذف والقسمة فقط!

ما حدث خلال الأعوام الثلاثة الماضية عربياً ليس عابراً ولن يكون كذلك، وثمة عواصم عريقة جرى تدميرها وزجّها في انتحارات طائفية ونزاعات أتت على الأخضر واليابس، لكن سطوة الحدث المصري على الميديا غالباً ما تحجب مشاهد دموية ويومية ولو لبعض الوقت .

إن أية محاولة لخلع مصر من سياقها القومي أو استقالتها من الدور المنوط بها تاريخياً هي بالتأكيد قصة فشل .

أما رواية النجاح التي تبحث عن مؤلف حصيف فإن أحداثها وفصولها لا تحتاج إلى اختراع بل إلى وعي تاريخي يحيط بالمشهد كلّه .

نقلاً عن صحيفة "الخليج"