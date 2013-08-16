مصر.. محاولة لإسقاط مروحية وضبط المئات بحوزتهم أسلحة

أفاد التلفزيون المصري، مساء الجمعة، أن مسلحين حاولوا إسقاط مروحية فوق ميدان رمسيس (وسط القاهرة)، وبث التلفزيون صوراً للطائرة التي قال إن مسلحين حاولوا إسقاطها حينما كانت تحلق فوق ميدان رمسيس بالقاهرة.

وأفاد مراسل قناة "العربية" بالقاهرة بأنه قد تم ضبط 821 متهماً بحوزتهم أسلحة وقنابل بالقاهرة والمحافظات، وذلك نقلاً عن مصدر أمني.

هذا.. وشرعت قوات الجيش بإخلاء مسجد الفتح بشارع رمسيس من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين داخل المسجد بعد أن فرضت كردوناً أمنياً بمحيط المسجد، حيث يوجد عدد من المتظاهرين والمصابين متواجدين بداخله، وقد منعت قوات الجيش أهالي المنطقة من الاقتراب من المسجد لعدم الفتك بأنصار الإخوان.

وقامت قوات الجيش بإخراج المصابين من الباب الخلفي للمسجد المؤدي إلى شارع بورسعيد. وأفادت وسائل الإعلام المصرية بأن قوات الأمن وفرت ممراً آمناً لخروج عناصر جماعة الإخوان المسلمين من المسجد.

وبحسب مراسل قناة "العربية" فقد تم القبض على عدد كبير من أنصار الإخوان عن طريق الأهالي، مؤكداً أن المسجد كان ممتلئاً ببعض الجثث والكثير من المصابين. وقال إن جماعة الإخوان أعلنت أنها في حالة استنفار وسيتم تنظيم مسيرات طوال الأسبوع القادم.

وأشار المراسل إلى تصريحات لوزارة الداخلية تفيد بأن عدد قتلى الداخلية منذ فضّ اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" وصل إلى 65 قتيلاً بالإضافة إلى المئات من الجرحى.

وأشار إلى أنه قد تم تنفيذ حظر التجول بشكل صارم يوم الجمعة، ويبدو أنه سيطبق بصورة أكثر صرامة في الأيام القادمة، مضيفاً أن الحكومة المصرية باتت تستخدم لفظ "التنظيم الإرهابي" في حديثها عن جماعة الإخوان المسلمين.

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على 263 من العناصر المسلحة من أنصار جماعة الإخوان بميدان رمسيس، من بينهم سوري وباكستاني يُدعى محمد يوسف أبوالقاسم على مواليد 1/1/1950 ويحمل جواز سفر رقم b131107 وكان قادماً من إسلام أباد يوم 4/7/2013 للسياحة.

كما ألقت القوات المسلحة القبض على 60 فرداً من جماعات العنف المسلح أثناء قيامهم بأعمال إرهاب وتخريب المنشآت العامة بمناطق غمرة وطريق صلاح سالم، وجارٍ فحصهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الجيش يحاول السيطرة

وكانت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية قد أفادت بأن قوات الجيش تحاول السيطرة على الأوضاع في ميدان رمسيس وتتبادل إطلاق النار مع ملثمين. وأكد مراسل قناة "العربية" وصول عدد من مدرعات الجيش والشرطة إلى ميدان رمسيس مكان تجمهر الإخوان.

وردد أهالي المنطقة: "الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة"، عقب وصول مدرعات ومصفحات الشرطة والجيش. وتتمركز 6 مدرعات أخرى تابعة للجيش أمام مستشفى الهلال القريب من الميدان.

وفي نفس السياق، حاصر أهالي بولاق ورمسيس وبعض آليات الجيش عدداً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمسجد الفتح، حيث يطلقون من داخله النيران بالسلاح الآلي.

يأتي ذلك بعد دخول حظر التجوال حيز التنفيذ الذي بدأ في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة (17:00 بتوقيت غرينيتش).

وتشهد الشوارع المحيطة بميدان رمسيس والشوارع الجانبية المتفرعة منها حرب شوارع بين أهالي المنطقة وأنصار تنظيم الإخوان، حيث تبادل الطرفان الحجارة وزجاجات المولوتوف.

وتمكّن أهالي رمسيس وبولاق من السيطرة على الحريق الذي شبّ بسيارة الحماية المدنية، فيما تحلق مروحية تابعة للجيش أعلى ميدان رمسيس.

ويأتي ذلك بعد مقتل وإصابة العشرات في "يوم غضب" دامٍ في مصر شهد اشتباكات عنيفة.

