مكرم عبيد.. شارع القبطي الذي مشى في جنازة حسن البنا

لعل أنصار جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتصموا بالأمس في شارع مكرم عبيد، وعمدوا إلى تقطيع أوصاله، ونصب المتاريس، قبل أن تتمكن الشرطة المصرية من فض الاعتصام، لم يعرفوا أن هذا الشارع بالذات سمي تيمناً بالقبطي مكرم عبيد.

كذلك، غفل عن المعتصمين في ذلك الشارع، عندما عمدوا إلى خلع الأرصفة الموجودة بمحيط حديقة الطفل واستخدامها في بناء أسوار لتحصين مقر اعتصامهم أمام مسجد الإيمان، هوية الرجل الذي أطلق اسمه على مكان اعتصامهم.

فمكرم عبيد هو القبطي الوحيد الذي مشى في جنازة حسن البنا، مؤسس حركة الإخوان المسلمين سنة 1928 والمرشد الأول للجماعة، بعد أن منع "البوليس السياسي" آنذاك الرجال من المشاركة في الجنازة.

رجل الانفتاح

وأكثر من ذلك، شغل عبيد منصب وزير مالية مصر واعتبر أحد مفكري مصر في حقبة الخمسينيات، وهو صاحب المقولة الشهيرة "نحن مسلمون وطناً ونصارى ديناً، اللهم اجعلنا نحن المسلمين لك، وللوطن أنصارا.. اللهم اجعلنا نحن نصارى لك، وللوطن مسلمين".

وُلد في 25 أكتوبر عام 1889 بمحافظة قنا، لعائلة من أشهر العائلات القبطية وأثراها، درس القانون في أكسفورد، وحصل على ما يعادل الدكتوراه في عام 1912. في عام 1913 عمل سكرتيراً للوقائع المصرية، واختير سكرتيراً خاصا للمستشار الإنجليزي طوال مدة الحرب العالمية الأولى، لكن بسبب كتابته رسالة في معارضة المستشار الإنجليزي "برونيات" شارحاً فيها مطالب الأمة المصرية وحقوقها إزاء الإنجليز، استغنوا عنه. فعُين أستاذاً في كلية الحقوق وظل فيها عامين كاملين.

مناهض للاحتلال الإنجليزي

في عام 1919 انضم إلى حزب الوفد وعمل في مجال الترجمة والدعاية في الخارج ضد الحكم والاحتلال الإنجليزي وكان له دعاية نشطة في إنجلترا وفرنسا وألمانيا، ولما نُفي سعد زغلول ثار مكرم عبيد وقام بإلقاء الخطب والمقالات مما تسبب في القبض عليه ونفيه.

إلى ذلك، يُعد مكرم عبيد صاحب فكرة النقابات العمالية وتكوينها، والواضع الأول لكادر العمال في مصر، وتوفير التأمين الاجتماعي لهم، وواضع نظام التسليف العقاري الوطني، كما أنه صاحب الأخذ بنظام الضريبة التصاعدية للدخل.

تعديات متفرقة على الأقباط

يذكر أن تعديات الإخوان طالت الخميس والأربعاء، دور عبادة ومنازل ومحال للمسيحيين والأقباط في 8 محافظات. وفي حصيلة الاعتداءات المتفرقة على عدد من الكنائس فيما يقارب 8 محافظات، أفاد تقرير صادر عن اتحاد شباب ماسبيرو بأن أبرز الاعتداءات كانت بمحافظات المنيا وأسيوط والسويس وسوهاج والفيوم والجيزة والأقصر وبني سويف، وقد بلغت ما يقارب الـ52 كنيسة ومحال ومنازل تابعة للأقباط.

قد لا تكفي مسيرة قبطي واحد في اقناع الإخوان أن الأقباط أو أي مواطن آخر في البلاد، هو من ضمن النسيج الاجتماعي والتاريخي لمصر، إلا أن تخريب شارع مكرم عبيد، يبقى من المفارقات الساخرة!

