منصور لخادم الحرمين: نقدر دعمكم لمصر في مواجهة الإرهاب

وجَّه رئيس الجمهورية المصرية المؤقت المستشار عدلي منصور رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رداً على كلمته، الجمعة، التي دعم فيها مصر ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن الأوقات العصيبة التي تشهدها الشعوب والأمم هي التي تكشف عن المعادن الحقيقية للقادة والشعوب.

وأضاف أن بيان خادم الحرمين جاء ليؤكد من جديد أصالة موقف جلالته وشعب وحكومة المملكة الشقيقة فأبى إلا أن ينطق بالحق، وذلك بحسب ما نقلت عنه "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية.

وأكد منصور أن مصر عبر تاريخها الطويل والعريض قد واجهت الصعوبات وحققت الانتصارات دفاعاً عن أمتيها العربية والإسلامية اللتين كانتا خير عون وسند لمصر في الملمات ومواجهة الفتن.

وأشار الرئيس منصور في رسالته أيضاً إلى أن "الشعب المصري استمع إلى بيان خادم الحرمين الشريفين الواضح والحازم لدعم مصر حكومة وشعباً في مواجهة الإرهاب الذي أطَّل بوجهه البغيض على أرض الكنانة حفظها الله من كل سوء وأعز شعبها في مواجهة كيد العابثين بأمنها".

وأوضح منصور أن العالمين العربي والإسلامي في أشد الحاجة إلى الإنصات للدعوة التي أطلقها خادم الحرمين لمواجهة الإرهاب الذي لا يرعى ديناً ولا ذمة.

كما طمأن منصور في رسالته العالم أجمع بأن مصر عازمة على التصدي لهذا العدوان الشرس على أمنها واستقرارها ومن خلفها أمتاها العربية والإسلامية، وأنها لن تسمح لمن يرفعون السلاح بترويع أبنائها، ولمن أخذهم الغرور والتجبر ليرفعوا أعلام تنظيم القاعدة في القاهرة ويعتدوا على دور العبادة ومنشآت بناها شعبها العريق بأن ينالوا من هذا الشعب الأبيّ.

واختتم منصور رسالته بتكرار شكره وعرفانه لخادم الحرمين والأشقاء في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن مسيرة شعب مصر ماضية للأمام، وأن التاريخ يسطر للرجال والأمم مواقفهم الناصعة في دعمها ويزدري مواقف المتخاذلين.