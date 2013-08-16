"تمرد" تدعو لتشكيل لجان شعبية في كل حي رفضاً للإرهاب

طالبت حركة "تمرد" المصرية التي كانت دعت إلى تظاهرات 30 يونيو ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، الخميس، إلى تشكيل لجان شعبية "في كل حي" حماية من "الإرهاب".

وذكرت الحركة في بيان أنها تدعو الجمعة إلى "تشكيل لجان شعبية، والتواجد المكثف في كل شارع وكل حي، حماية لبيوتنا ومساجدنا وكنائسنا ووطننا الغالي مصر".

وطلبت من المواطنين حمل "أعلام الوطن تحت بيوتنا، مؤكدين رفضنا التام للإرهاب الداخلي، والتدخل الأجنبي السافر في شؤوننا، مع كامل الالتزام بمواعيد حظر التجول".

واعتبرت الحركة التي نجحت في حملتها الشعبية لتعبئة ملايين المصريين وإقناعهم بالنزول إلى الشوارع في 30 يونيو أن "هذه اللحظات العصيبة تحتم علينا جميعاً أن نقف صفاً واحداً ضد الإرهاب وقوى الظلام".

وجاءت دعوة الحركة التي شاركت في مشاورات سياسية أجراها الجيش بعد الإطاحة بالرئيس مرسي، في وقت تواصلت أعمال العنف في أنحاء متفرقة من البلاد عقب يوم دامٍ قتل فيه أكثر من 630 شخصاً خلال فضّ اعتصامين مؤيدين لمرسي في القاهرة وفي الأحداث التي تلت ذلك.