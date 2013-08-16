17 قتيلاً من الشرطة والجيش حصيلة هجمات سيناء في يومين

قال مسؤول ومصادر أمنية في مدينة العريش، بشمال سيناء، الجمعة، إن 17 شخصاً أغلبهم من الشرطة والجيش قتلوا، و65 شخصاً آخرين أصيبوا في هجمات لمسلحين يعتقد أنهم إسلاميون متشددون من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على مدى الـ48 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وأوضحت المصادر أن "معظمهم من الشرطة والجيش في هجمات استهدفت مواقع شرطية وعسكرية ومنشآت حكومية في العريش ومدن أخرى في المحافظة".

وقال طارق خاطر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن "من بين القتلي 2 من المدنيين، ومعظم المصابين خرجوا من المستشفيات عقب تلقيهم العلاج اللازم".

وأكدت المصادر الأمنية أن "الهجمات أسفرت أيضاً عن حرق 3 سيارات ومدرعة للشرطة، كما أشعلت النار في كنيسة".

وأشارت إلى أن "من بين القتلى 7 من مجندي الجيش قتلوا في هجوم واحد، الخميس، وأصيب فيه أيضاً 5 آخرون".

وفرضت الحكومة حظر تجول ليلي في 14 محافظة، بعد فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، لكن أنصار مرسي في العريش خرقوا حظر التجول بتنظيم مسيرة حاشدة في المدينة رددوا خلالها هتافات مناوئة لقيادة الجيش ووزارة الداخلية.