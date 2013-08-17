فيديو يظهر القبض على قيادات الإخوان في البحيرة

قام رجال مباحث البحيرة، السبت، بقيادة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، وإشراف اللواء محمد حبيب مساعد الوزير مدير أمن البحيرة، بمداهمة منازل عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين انتهت بالقبض عليهم بتهمة تحريضهم على العنف.

ونشرت صحيفة "اليوم السابع" مقطع فيديو تظهر فيه عملية القبض على قياديين من "الإخوان"، منهم أسامة سليمان محافظ البحيرة السابق والنائب البرلماني جمال حشمت، ومحمد سويدان مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان بالبحيرة.

وتمكنت الحملة التي قامت بها مباحث البحيرة، من ضبط 8 من كوادر الجماعة بدمنهور، وهم "إبراهيم جعبوب ومعتمد دربالة، وهاني البكاتوشي وصلاح الحريف"، بالإضافة إلى شريف حشمت أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة، ونجل شقيق القيادي الإخواني جمال حشمت.

وفي وقت سابق، ذكرت مراسلة "العربية" بالقاهرة، أن قوات الشرطة من مديرية أمن محافظة البحيرة ألقت القبض على 4 من قيادات الإخوان، من بينهم نجل القيادي في الجماعة الدكتور محمد جمال حشمت.

وكانت قوات الشرطة بالبحيرة بدأت فجر الجمعة تنفيذ حملة اعتقالات لعدد من قيادات الإخوان بمدينة دمنهور تم خلالها اعتقال محمود بعجر وشقيقه محمد بعجر، ومصطفى أبو ضاهر، والثلاثة يعدون من أكبر ممولي جماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة بالإضافة إلى المهندس خالد القمحاوي عضو مجلس الشورى السابق.

وتأتي تلك التطورات في ظل مساعي وزارة الداخلية، إلقاء القبض على مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع وبعض القيادات الأخرى كالدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان.