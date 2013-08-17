القيادة الفلسطينية تدين المساس بالأمن والاستقرار في مصر

أعلنت القيادة الفلسطينية في بيان لها أنها تتابع والشعب الفلسطيني باهتمام بالغ تطورات الأحداث في مصر، وتعتبر أي مساس بالأمن المصري هو مساس بالأمن القومي العربي والإسلامي وتهديداً للقضية الفلسطينية.

وأضافت أن الأمن المصري صمام الأمان للأمن القومي العربي وأن الأيادي العابثة التي تحاول تهديد الدولة المصرية والمساس بأمن واستقرار الشعب المصري تنفذ مخططاً مشبوهاً يستهدف وحدة مصر ويستهدف جميع الدول العربية وأمنها واستقرارها.



إلى ذلك، ثمنت الموقف القومي العروبي للعاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ونظرته الثاقبة، معربة عن ثقتها بأن المملكة العربية السعودية ستظل حارساً أمينا لقضايا الأمة العربية والإسلامية.

كما دعت الجميع إلى دعم مصر ورفض التدخلات في شؤونها الداخلية، ورفض الإرهاب الذي يستهدف المؤسسات العامة وأماكن العبادة.

