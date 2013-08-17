الكويت تبدي أسفها لسقوط قتلى بين أبناء الشعب المصري

عبرت دولة الكويت عن ألمها وأسفها لسقوط عدد كبير من القتلى بين أبناء الشعب المصري وتدمير العديد من المنشآت والممتلكات.

وقال مصدر لوكالة "الأنباء الكويتية" إن دولة الكويت تدعو إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة على كل من يسعى إلى إشعال الفتنة وإدخال البلاد في فوضى عارمة.

ودعت الكويت إلى التجاوب مع دعوات الحكومة المصرية المتكررة للشروع في حوار جاد لكافة أطياف المجتمع المصري كمدخل للمصالحة الوطنية المنشودة.

واختتم المصدر بالتأكيد على دعم دولة الكويت للإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية للحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق ما عبر عنه الشعب المصري من آمال وتطلعات وفق ما رسمته حكومته من خارطة للطريق.

