النيابة تعاين شارع رمسيس بعد اشتباكات الإخوان والأمن

انتقل فريق من نيابة الأزبكية لمعاينة شارع الجلاء و26 يوليو ورمسيس عقب الاشتباكات التي شهدها أمس بين أنصار الرئيس المعزول مرسي والأهالي وقوات الأمن أثناء محاولة أنصار المعزول اقتحام قسم شرطة الأزبكية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه مراسل "العربية" إلى إطلاق مسلحين، اليوم السبت، النار على مركز شرطة الأزبكية وسط القاهرة، في محاولة منهم لإخراج عدد من المقبوض عليهم داخل القسم من جنسيات مختلفة.

وقد قتل أمس زهاء 80 شخصاً في الاشتباكات التي وقعت بمناطق مختلفة في عموم البلاد، في حين أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، أن الشرطة اعتقلت 1004 أشخاص من المناصرين المفترضين للإخوان المسلمين أمس الجمعة.