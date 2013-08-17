الداخلية سمحت بخروج آمن للإخوان منعاً لإراقة الدماء

قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق اليوم السبت، إن وزارة الداخلية المتواجدة بمحيط مسجد الفتح برمسيس والتي سمحت بالخروج الآمن للإخوان، لا تريد إزهاق الأرواح، وأفاد بأن أنصار الإخوان وجهوا السباب والشتائم إلى رجال الشرطة.

وأوضح اللواء خلال مقابلة مع "العربية" من القاهرة بأن الإخوان المسلمين يريدون تشتيت قوات الداخلية عبر تنظيم مسيرات بمختلف المناطق في مصر، ومهاجمة الحواجز الأمنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وزارة الداخلية لديها خطة أمنية لكبح جماح الإخوان ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم، ولكن القيادات الأمنية تتريث في ذلك، منعا لنزيف الدماء، عكس قيادات الإخوان الذين يتاجرون ببحور الدماء.

كما كشف النقاب على فرض طوق أمني على كافة البنوك المصرية، بعد ورود أنباء تفيد، بنية الإخوان مهاجمتها وسرقة الأموال، وزعم اللواء بأن قطر وتركيا تمول الجماعة بمصر وهذه الخطوات قيد المراقبة.

وصرح اللواء محمد نور الدين، أن خطة الإخوان بعد فض اعتصامهم برابعة العدوية والنهضة، تقتضي مهاجمة رجال الشرطة والأقسام، فضلا عن اقتحام أكمنة الشرطة، وكان هدفهم الأسمى أمس سقوط جهاز الشرطة على غرار يوم 28 من يناير عام 2011.

وحول ما أشيع عن قرب القبض على مرشد الإخوان وقيادات الجماعة، قال إن هناك معلومات تشير إلى اختباء محمد بديع في إحدى السفارات بالقاهرة، في حين أن القيادات الأخرى موجودة في محافظات مترامية الأطراف ولكن جاري رصد تحركاتهم.

وبالتوازي مع ذلك، يقول المحلل الأمني خالد عكاشة، بأن عملية الخروج الآمن لعناصر الإخوان، بدأت منذ أمس الجمعة عبر التفاوض معهم، لافتا إلى أن عناصر الأمن المصري ضربت طوقا أمنيا مشددا وصارما في محيط مسجد الفتح والمنطقة تحسبا لتسرب عناصر مطلوبة من الإخوان متورطة في أعمال عنف.

وكشف خلال مداخلة هاتفية، مع "العربية"، أن الداخلية التزمت سياسة النفس الطويل أثناء التفاوض، وأن أجندة استخدام القوة كانت مستبعدة من قاموس الشرطة في التفاوض والخروج الآمن لهم، إلا للضرورة القصوى، أي في حال إطلاق النار على الشرطة من قبل الإخوان.

وأكد العميد عكاشة، أن تطهير المنطقة من أنصار الجماعة مطلب شعبي من سكان المنطقة الذين انزعجوا من تواجدهم فيها لاسيما بعد اندلاع أعمال عنف أمس الجمعة.