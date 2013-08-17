اقتراح بحل "جماعة الإخوان" بعد مهاجمتهم مؤسسات الدولة

أعلن المتحدث باسم رئاسة الحكومة المصرية الدكتور شريف شوقي، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي اقترح حل جماعة الإخوان المسلمين، في الوقت الذي أعلنت فيه القبض على إرهابيين من أفغانستان وباكستان وسوريا، أثناء فض الاعتصام غير السلمي لجماعة الإخوان وأنصارهم.

وصرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحافي، بأن قيادات جماعة الإخوان وجهت أنصارها لمهاجمة المنشآت العامة، كما أنهم يلجأون إلى المجتمع الدولي للحصول على مكتسبات رخيصة.

ووصف تحركاتهم أمس بأنها كانت تهدف إلى تقويض جهاز الشرطة المصرية، لافتا إلى أنه تم القبض على أشخاص من جنسيات أفغانية وباكستانية وسورية أثناء الاشتباكات.

قرار فض الاعتصامات

وقال الدكتور شريف شوقي، إنه في هذه الظروف الاستثنائية رأى الشعب المصري بأعينه والعالم أجمع ذلك الإرهاب المنظم الذي تتعرض له الدولة من أجل العودة للحكم، لكن الشعب المصري وشرطتها وجيشها وقفوا أمام هذا الإرهاب.

وأضاف شوقي، أنه عندما قرر الإخوان التجمع غير السلمي للمطالبة بعودة الدكتور محمد مرسي الذي عزله الشعب، لم يعترضهم أحد، ولكن مع مرور الوقت تم اكتشاف أن تجمعاتهم لا علاقة لها بالسلمية نظراً لترويع المواطنين وقطع الطرق، وقامت الحكومة بالسعي للمصالحة من خلال الوسطاء، ولكن بعد فشل المفاوضات، قرر المجلس أن يفض الاعتصام.

وأوضح أنه خلال عملية الفض تم تحديد أماكن للخروج الآمن للمتظاهرين وتم التحذير في البداية وتم الفض تدريجياً، وكانت الحكومة تتمنى أن يستمعوا لصوت العقل ولكن قامت القيادات الإخوانية بالتحريض على العنف، وقاموا بأعمال شغب وتعرضوا للمستشفيات والمؤسسات والمواطنين.

وتابع: "إن ما حدث أمس الجمعة من اعتداءات ارتكبها الإخوان شهادة إدانة سيسجلها الدهر، وتم التعامل معهم بأقصى درجات ضبط النفس لصد هذه الأعمال الإرهابية".

وأشار إلى أن الحكومة تقدر مواقف الدول العربية التي أيدت وانحازت لصالح الشعب المصري في محاربة الإرهاب وتعاهد الحكومة أنها لن تتهاون في محاربة الإرهاب وتنفيذ خارطة الطريق.

مخطط إرهابي للتنظيم

وكانت الحكومة المصرية قالت الجمعة إنها تواجه "مخططا إرهابيا من تنظيم الإخوان على مصر"، وذلك في أول تعليق رسمي على المواجهات الدائرة بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن المصرية منذ أيام عدة في كل أنحاء البلاد.

وقالت الحكومة في بيان إنها "والقوات المسلحة المصرية والشرطة وشعب مصر العظيم يقفون جميعا يدا واحدة في مواجهة المخطط الإرهابي الغاشم من تنظيم الإخوان على مصر".

وفي سياق متصل ناشدت وزارة الداخلية في بيان رسمي المواطنين الالتزام الكامل بحظر التجوال اعتباراً من الساعة 7 م إلى الساعة 6 ص وتهيب بهم البقاء في مساكنهم وعدم التواجد بالميادين والشوارع الرئيسية حتى تتمكن القوات من أداء مهامها في التعامل مع العناصر الإرهابية.

وأضاف بيان للداخلية أن هناك محاولات إرهابية مستمرة لعناصر تنظيم الإخوان في محاولة دفع البلاد إلى دائرة العنف والاعتداء على مراكز وأقسام الشرطة.