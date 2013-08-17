غياب مبارك ونجليه عن جلسة اليوم في قضية قتل المتظاهرين

تغيب كل من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، عن جلسة محاكمتهم في قضية قتل المتظاهرين التي عقدت اليوم، وأضافت المصادر أن مساعدي العادلي المُخلَى سبيلهم سيحضرون جلسة المحاكمة.

وكانت وزارة العدل تلقت إخطاراً رسمياً من المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، يطلب فيه الإبقاء على المتهمين داخل محبسهم، في الجلسة التي ستُعقد في أكاديمية الشرطة.

ويواجه الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم تهما تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، وفي مقدمتهم المحامي عصام البطاوي، وتغيب المحامي فريد الديب وحضر نيابة عنه محام من مكتبه.