فيديو يظهر قنص ضابط شرطة أعلى قسم الأزبكية بالقاهرة

بث ناشطون مقطع فيديو، الجمعة، على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر عملية قنص لضابط شرطة أعلى قسم الأزبكية بوسط القاهرة، وذلك أثناء الاشتباكات التي عمّت شارع رمسيس، والتي أوقعت العشرات بين قتيل وجريح.

ويظهر الفيديو فرحة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بعد سقوط الضابط وتهليلهم وتكبيراتهم.

وتشهد القاهرة حالة من حرب الشوارع، خصوصاً في شارع رمسيس، بين قوات الأمن والجيش وأنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وتعيش العاصمة المصرية منذ الصباح أجواء متوترة ترافقت مع إجراءات أمنية احترازية بينها نشر أعداد إضافية من قوات الأمن والجيش. ووقعت اشتباكات في محيط ميدان رمسيس وسط العاصمة تخللها إطلاق نار من أسلحة رشاشة، كما أظهرت لقطات تلفزيونية.

وبدأت أحداث اليوم الدامية عقب صلاة الجمعة، حيث خرج المئات في تظاهرات مناهضة للسلطات الجديدة في مدن متفرقة تلبية لدعوة وجهتها جماعة الإخوان لإحياء "يوم غضب" رداً على فضّ اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" في القاهرة، في عملية قتل فيها وفي أعمال عنف مرتبطة بها ما يقارب 600 شخص.