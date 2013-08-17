عناصر إخوانية مسلحة تطلق النار على الشرطة بالمنصورة

أظهر مقطع فيديو نشر على موقع "يوتيوب" صوراً لعناصر من جماعة الإخوان المسلحين، وهم يطلقون النار على عناصر من الشرطة في مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

هذا وأصيب العميد أحمد سراج بطلق ناري في القدم، كما أصيب الملازم أول أحمد أرز بقطاع الأمن المركزي بالمنصورة، بعد قيام العناصر المسلحة بإطلاق النار على قوات الأمن والأهالي بشارع أحمد ماهر بالمنصورة، وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج.

من جانبه أعلن الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وفاة أول حالة في أحداث الاشتباكات اليوم لشاب من أهالي مدينة المنصورة، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.

وأوضح حجازي أن أعداد المصابين ارتفع إلى 59 مصاباً في أحداث اشتباكات الجمعة.

هذا وارتفع عدد المقبوض عليهم من أعضاء جماعة الإخوان إلى 66 شخصاً بدائرة قسم أول المنصورة في أحداث الاشتباكات، والتي وقعت بالمنصورة في شارع جيهان وأحمد ماهر والثانوية، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات و5 فرد خرطوش وكمية كبيرة من السلاح الأبيض، ويجري التحقيق معهم.

وتقوم اللجان الشعبية بالمنصورة والقرى المجاورة لها بتفتيش السيارات المشتبه فيها، خشية أن تكون تابعة لجماعة الإخوان.

وقامت السيدات وكبار السن منهم بالنزول مع الرجال لمساعدتهم في حماية منازلهم والأحياء المقيمين بها، وتم ضبط سيارة محملة بشكائر الأحجار والزلط، وعدد من الأسلحة البيضاء وفردين خرطوش أمام قرية محلة الدمنة.

