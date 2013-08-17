مقتل 21 وإصابة 101 في اشتباكات بالإسكندرية

ارتفع أعداد قتلى اشتباكات الجمعة بالإسكندرية بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى 21 قتيلاً و101 مصاب بينهم 23 بطلقات نارية.

وقال عمرو نصر، مدير إسعاف الإسكندرية، إن سيارات الإسعاف نقلت 21 جثة إلى مشرحة كوم الدكة وهناك جثث لم يتم نقلها عبر سيارات الإسعاف، ويجري حصرها.

وأضاف نصر أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من نقل جميع الجثث، لافتا إلى أن المصابين الذي تم نقلهم عبر سيارة الإسعاف وصلوا إلى 44 مصاباً، بينهم 23 بطلقات نارية. فيما وصل المستشفى الرئيسي الجامعي ما يقرب من 57 مصاباً، ليصل عدد المصابين إلى 101 مصاب.

وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على 130 شخصاً، خلال الاشتباكات ويجري فحصهم حالياً بمديرية أمن الإسكندرية.

في سياق آخر، تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط 13 شخصاً أثناء محاولتهم سرقة البنك العربي الإفريقي بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية. وقالت مصادر أمنية إنهم كانوا من المشاركين في تظاهرات الجمعة المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، إن قوات الأمن تمكنت من ضبط 13 شخصاً تعدوا على عمال الأمن بالبنك العربي الإفريقي، بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية.

وأضاف: "تبين أنهم قاموا بسرقة أسلحة نارية من عمال الأمن المسؤولين عن البنك، وضبط بحيازتهم أسلحة نارية".

وقال مصدر أمني، إن المضبوطين تم رصدهم بين المشاركين في تظاهرات الرئيس المعزول، ويجري عرضهم على النيابة العامة.