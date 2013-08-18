إصابة 3 جنود في هجوم مسلح على الأمن المركزي بسيناء

أفادت مراسلة قناة "العربية" بإصابة ثلاثة مجندين في هجوم على موقع للأمن المركزي في العريش، وذلك في أعقاب هجمات بقذائف آر بي جيه على كمائن أمنية ومنشآت حيوية في المدينة مساء أمس.

ووفقاً للمصادر فإن مسلحين أطلقوا قذيفة آر بي جيه على مبنى الإرسال الإذاعي في حي المساعيد، كما تم استهداف كمين المحاجر على طريق مطار العريش بقذيفة آر بي جيه ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وتأتي هذه الهجمات في أعقاب استهداف مقر للدفاع للمدني أول أمس وتدميره واستهداف مقرات أمنية أخرى.

وتشهد سيناء أعمال عنف في الفترة التي أعقبت عزل الرئيس مرسي من الحكم، حيث كثفت الجماعات المسلحة هجومها على مقر جنود الأمن المركزي بالعريش، فضلاً عن استهدف كمائن للجيش في المدينة.

يذكر أن الجيش المصري قد نفذ غارة جوية منذ قرابة أسبوع على تجمع للمسلحين بشمال سيناء، أسفر عن قتل 4 منهم وإصابة آخر.