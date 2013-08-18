بان كي مون يدعو إلى وقف التظاهرات التي تحرض على العنف

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى وقف التظاهرات التي تستخدم العنف في مصر، مضيفاً أن الهجمات على الكنائس والمستشفيات والمنشآت العامة الأخرى أمر غير مقبول مهما كانت الاعتراضات، وندد مون في الوقت ذاته بالقوة المفرطة من جانب السلطات.

من جانبه دان وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أعمال العنف في مصر سواء من قبل الشرطة أو المتظاهرين، وندد في الوقت نفسه بالهجمات على المساجد والكنائس.

وقد أعلنت وزارة الصحة المصرية مقتل 173 شخصا خلال الاشتباكات التي اندلعت في "جمعة الغضب" بين جماعة الإخوان المسلمين والأمن، خاصة في ميدان رمسيس، الذي كان الساحة الأبرز للمصادمات.