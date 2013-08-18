تحالف "دعم الشرعية" يعلن عن مسيرات للإخوان اليوم

في خطوة تصعيدية جديدة من الإخوان, أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر بياناً أعلن فيه أن مسيرات لدعم ما وصفها بالشرعية في إطار فعاليات أسبوع ما يسمى برحيل الانقلاب ستنطلق اليوم الأحد، بعد صلاة العصر من عدة مساجد باتجاه المحكمة الدستورية بكورنيش المعادي وميدان روكسي.

المسيرات ستنطلق حسب البيان من مساجد في الجيزة والدقي وإمبابة وحلوان والمعادي ومصر الجديدة.

وسبق أن أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن تنظيم تظاهرات طيلة هذا الأسبوع، لإسقاط ما سمته "الانقلاب"، يأتي ذلك في أعقاب نجاح قوات الأمن المصرية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في الرابع عشر من هذا الشهر، ووقع العديد من القتلى والجرحى في صفوف رجال الشرطة ومؤيدي مرسي.

وتأتي تلك التحركات في الوقت الذي تشن فيه وزارة الداخلية حملة اعتقالات واسعة في كافة المحافظات المصرية لاعتقال قيادات الإخوان المتورطة في أعمال عنف.