أنصار مرسي يحرقون مكتبة الكاتب محمد حسنين هيكل بالكامل

تعرضت مكتبة الكاتب المصري محمد حسنين هيكل إلى الاحتراق بالكامل يوم الخميس الماضي، وذلك على يد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بحسب ما قال نشطاء والصحافة المصرية.

وتضم مكتبة هيكل مئات الكتب وعددا كبيرا من الوثائق النادرة، وتقع في قرية برقاش بمحافظة الجيزة.

وفي تفاصيل الحادثة فإن العشرات من أنصار الإخوان ذهبوا إلى مزرعة الكاتب هيكل، وأشعلوا فيها النيران، ما أدى إلى احتراق المكتبة.

وحسبما ذكرت الصحافة المصرية فإن واقعة حرق فيلا هيكل أتت على خلفية اجتماع نواب سابقين في لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى المنحل، الثلاثاء، في إحدى قاعات مسجد رابعة العدوية، حيث مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين، ومؤيدي الرئيس المعزول، والذين أعلنوا فيه ما سموه قائمة سوداء بأسماء الكتاب الذين دعموا الانقلاب وضمت اسم الكاتب الكبير.

وصرح فتحي شهاب، رئيس اللجنة السابق بأنه ستتخذ إجراءات ضدهم، يقصد الصحافيين الذين وردت أسماؤهم في القائمة.

وبعد مرور أقل من ساعتين علي بدء قوات وزارة الداخلية والجيش عملية فض اعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية، بمدينة نصر، ونهضة مصر، بالجيزة، صباح الأربعاء، توجه، حسب قول شهود عيان، العشرات من مؤيدي الرئيس المعزول، وحاصروا فيلا الكاتب الكبير في قرية برقاش، وأشعلوا النيران فيها بالكامل، وتمكنوا من إحراق المكتبة الملحقة بالفيلا.



