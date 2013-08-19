إغلاق معبر رفح بعد مقتل عناصر من الشرطة المصرية بسيناء

قال مراسل "العربية" في قطاع غزة، إن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح الحدودي مع القطاع، الاثنين، بعد مقتل عناصر من الشرطة المصرية بمدينة رفح.

وصرح ماهر أبوصبحة، مدير هيئة المعابر والحدود في الحكومة المقالة، بأن السلطات المصرية قامت بإعادة فتح معبر رفح اليوم بشكل مفاجئ دون توضيح آلية العمل إن كانت لمغادرة أهالي قطاع غزة أو عودة العالقين منهم للقطاع.

يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أغلقت المعبر قبل ثلاثة أيام بسبب الأحداث السياسية التي شهدها الشارع المصري.

ومع ارتفاع وتيرة الهجمات المسلحة بسيناء والتي تستهدف رجال الشرطة والجيش، قامت الحكومة المصرية بإغلاق معبر رفح مرات عدة كنوع من الاحتياطات الأمنية.

وقُتل اليوم بمدينة رفح 24 جندياً من قوات الأمن المركزي وهم يستعدون لقضاء إجازاتهم، حيث استوقفهم مسلحون وأمطروهم بالرصاص.