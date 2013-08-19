الاتحاد الأوروبي يناقش فرض حظر سلاح على مصر

قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، الاثنين إن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد قد يناقشون خيار فرض حظر سلاح على مصر عندما يجتمعون يوم الأربعاء للاتفاق على موقف بشأن العنف في مصر.

وقال المبعوث الخاص بالاتحاد الأوروبي برناردينو ليون متحدثاً بعد اجتماع لدبلوماسيين كبار في بروكسل إنه لم تستبعد أي خيارات وأن على الاتحاد الأوروبي أن يقرر كيفية ممارسة الضغط على الحكومة المصرية المدعومة من الجيش.

وأضاف: "يدرس وزراء الخارجية احتمالات مختلفة في هذه المرحلة وأعلم أن حظر السلاح أحد الخيارات".

هذا ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً في بروكسل بعد غد الأربعاء لمناقشة سبل الضغط على السلطات المصرية المدعومة من الجيش من أجل إيجاد تسوية سياسية مع مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال دبلوماسيون إن حكومات أوروبية عدة ذكرت في الأيام القليلة الماضية أن أوروبا يجب أن تخفض مساعداتها المالية للقاهرة بينما ترددت حكومات أخرى في اتخاذ خطوات قد يكون تأثيرها على الشعب المصري أكبر من تأثيرها على الحكومة.

ويقدر حجم المنح والقروض التي وعد الاتحاد الأوروبي وحكومات أعضائه والمؤسسات المالية الدولية مصر بها العام الماضي بنحو خمسة مليارات يورو (6.7 مليار دولار) إلى جانب حوافز تجارية متنوعة.

وقدرة الاتحاد الأوروبي على زيادة الضغوط الاقتصادية الفورية على مصر محدودة لأن الكثير من المساعدات الأوروبية التي تحصل عليها مصر توقفت بالفعل بسبب إصلاحات ديمقراطية غير كافية.

لكن هناك آمال في أن يساعد خفض المزيد من المساعدات على وقف حملة قمع دامية تشنها الحكومة على جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش الشهر الماضي والتي قتل فيها نحو800 ويحول دون إراقة المزيد من الدماء بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.

