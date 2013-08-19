الداخلية المصرية تؤكد أن المعتقلين الـ36 قضوا اختناقاً

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان أن المعتقلين الـ36، الذين قتلوا الأحد خلال محاولة هروبهم أثناء نقلهم إلى سجن قرب القاهرة قضوا اختناقا، جراء تنشقهم الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته عناصر الشرطة.

وقالت الوزارة إن السجناء الـ36 قضوا اختناقاً "جراء التعامل معهم لمنع هروبهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ذكرت أن 36 "من العناصر الإخوانية" قتلوا خلال محاولة هروب 612 سجيناً على الطريق المؤدي إلى سجن أبو زعبل، مؤكدة أن مسلحين مجهولين هاجموا موكب الشرطة الذي كان ينقل هؤلاء.

وجاء في بيان وزارة الداخلية المصرية: "إلحاقاً للبيانات السابقة بشأن محاولة هروب عدد من المحبوسين احتياطياً والسيطرة على الموقف وتحرير الضابط المحتجز وإصابة عدد منهم بحالات اختناق من جراء التعامل لمنع هروبهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، فقد نتج عن ذلك وفاة 36 منهم نتيجة الاختناق والتدافع، وقد حالت جهود قوة التأمين دون هروب أي منهم وإحباط مخطط هروبهم، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها".

ونشرت الداخلية المصرية قائمة بأسماء ضحايا (سجن أبو زعبل)، وهم: جمال عبدالرحمن محمد عبدالرحيم- هشام عزام حافظ - رفيق محمد إبراهيم عبدالغني - رضا السيد أحمد السيد - شكري إبراهيم سعد - محمد إسماعيل محمد صالح - عادل عبدالشافي عبدالحافظ - وليد السيد محمد النجار - أبو طالب عبدالجواد سليمان - محمد شحاتة إسماعيل - شريف جمال محمد صيام - أحمد إبراهيم كامل حمزاوي - محمود عبدالله محمد علي - فرج السيد فرج - إبراهيم محمد إبراهيم الدهشان - ممدوح سيد عبدالله - صفوت أحمد عبدالله - محمد حسن السيد أحمد - علي مهنى أبو خضر - حسن إبراهيم كردي محمد - أحمد إبراهيم كردي محمد - مصطفى محمد عبدالسلام محمد - طارق محمد حامد - سيد بركات شعبان - منصور عبدالتواب عباس - أحمد شعبان رجب - أحمد خميس محمد - سيد جمعة عيسى - محمد رمزي عبدالله خليل - محمد توفيق سليمان - أحمد محمد رجب مندور - علاء الدين حسن عيسى - مهدى محمود عهدي - محمد عبدالمجيد محمود إبراهيم - طلعت عبدالعظيم علي - عبدالمنعم محمد مصطفى - مصطفى محمد مصطفى .