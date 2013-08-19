الشرطة تلاحق قادة الإخوان وتعتقل عدداً منهم بالإسكندرية

في إطار الملاحقات الأمنية لقيادات الإخوان المتورطين في أعمال عنف، ألقت قوات الأمن بالإسكندرية، اليوم الاثنين، القبض على القيادي بجماعة بالجماعة حسن حمدي.

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن حسن ألقي القبض عليه، قبل قليل في حملة أمنية شنها جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي، مشيرا إلي أن عمليات الضبط تمت بموجب قرارات من النيابة العامة. وأضاف أن الحملة ما زالت مستمرة، وقد تسفر عن ضبط عدد آخر من كوادر جماعة الإخوان المسلمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم.

وحسن هو أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وكان المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للجماعة في برلمان (2005-2010).

يأتي ذلك عقب إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن قيام قوات الأمن بمداهمة منازل 34 من قيادات وكوادر حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، فجر أمس.

وقال مصدر أمني إن قوات الأمن ألقت القبض على 5 من قيادات الإخوان في حملة أمنية لتنفيذ قرارات النيابة العامة بضبطهم.

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية أن قوات الأمن قامت بمداهمة منازل 34 من قيادات وكوادر حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة، وهو ما وصفته الجماعة بأنها حملة اعتقالات، لكن مسؤولين بمديرية أمن الإسكندرية نفوا أن تكون تلك الحملة في إطار حملة اعتقالات سياسية.

ومن جانبه، صرح أنس القاضي، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، أن قوات الأمن تمكنت من ضبط 7 من كوادر الجماعة بالمحافظة.

وأوضح "القاضي" أن قوات الأمن اعتقلت فجر أمس، الدكتور طلعت فهمي، ومحمد مبروك، وأحمد العالم، وأبو بكر محمد، وهشام راشد، و2 آخرين من قيادات وكوادر الجماعة بالإسكندرية.

وأضاف القاضي: كما داهمت قوات الأمن فجر اليوم، منزل المهندس مدحت الحداد مسؤول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية، وشقيق الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس المعزول محمد مرسي للعلاقات الخارجية.

وألقت قوات الأمن القبض على القيادي الإخواني مجدي باهي، عضو الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، ونجل النائب السابق صلاح نعمان .

وباهي، هو أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان في الإسكندرية، وكان مرشحاُ عن حزب الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.